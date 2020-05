Đánh công an cướp tiền bị thu giữ 0 Quảng NamTrần Ngọc Vĩnh, Phạm Đức Nam và Trần Ngọc Hùng đánh công an, cướp tang vật khi sới bạc bị bao vây.

Ngày 20/5, Công an huyện Thăng Bình cho biết đã khởi tố Vĩnh (28 tuổi), Nam (22 tuổi) và Hùng (30 tuổi, cùng trú xã Bình Sa) về hành vi Cướp tài sản và Chống người thi hành công vụ. Vĩnh và Nam bị tạm giam, Hùng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ trái qua: Nam, Vĩnh và Hùng. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo nhà chức trách, tối 22/4, tại chòi chăn nuôi vịt của Vĩnh và Nam, khoảng 30 người tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Khi công an đột kích, nhiều người đã bỏ chạy nên chỉ ba trường hợp bị bắt. 7 triệu đồng được thu trên chiếu bạc.

Lúc công an lập biên bản, Vĩnh từ bên ngoài xông vào cản trở việc thu giữ tang vật, đồng thời gọi điện cho anh ruột là Hùng đến trợ giúp. Hùng bị cáo buộc tỏ thái độ thách thức và xô ngã công an để giải thoát cho một người tham gia đánh bạc đang bị khống chế. Anh ta dùng ghế nhựa đánh một phó công an xã.

Vĩnh cầm gậy đánh trúng lưng một thượng úy công an và một công an xã. Nam lao vào đánh nhiều người đang làm nhiệm vụ. Ba người này cướp tiền tang vật.