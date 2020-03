Đánh chết người hái trộm chè 0 Nghệ AnMạc Văn Liệu 53 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, bị cáo buộc dùng gậy tấn công người hái trộm chè khiến người này thiệt mạng.

Ngày 16/3, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mạc Văn Liệu 4 tháng về tội Giết người.

Tối 2/3 ông Liệu trên đường đi nhậu về tới nhà ở xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp) thì phát hiện ông Mạc Văn Hoạt (52 tuổi) đang hái chè trong vườn nhà mình.

Theo xác minh, Liệu dùng gậy tre đánh liên tiếp hai lần vào đầu ông Hoạt khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, ông Liệu gọi điện thông báo cho gia đình nạn nhân tới đưa đi viện, song ông Hoạt chết vào ngày hôm sau.

Công an củng cố chứng cứ, ông Liệu sau đó đầu thú. Giữa nghi can và nạn nhân có quan hệ họ hàng. Vụ án đang được làm rõ.