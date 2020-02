Đăng tin sai về Covid-19 để 'mua vui' 0 Nguyễn Huy Long (29 tuổi) bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin không đúng sự thật về Covid-19 ở Hà Tĩnh để trêu đùa bạn bè.

Nội dung Long viết trên Facebook bị công an lập biên bản. Ảnh: Hùng Lê.

Ngày 21/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh cho biết Long bị phạt do "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật".

Khoảng 23h ngày 16/2, Long viết lên trang cá nhân với nội dung: "Corona đã về đến Hà Tĩnh rồi, toang rồi, tận thế".

Sau khi xác minh, công an kết luận thông tin Long đăng là thất thiệt, Hà Tĩnh chưa có trường hợp nhiễm nCoV.

Long (ngoài cùng bên phải) làm việc với nhà chức trách. Ảnh: Hùng Lê.

Làm việc với nhà chức trách, Long cho hay trước đó nghe thông tin không chính thống về một người Hà Tĩnh đi xin việc ở Vĩnh Phúc về quê, có biểu hiện sốt cao và được đi cách ly nên viết lên Facebook "cho vui", ngoài ra không có mục đích gì khác. Khi biết sai phạm, anh ta đã gỡ bỏ nội dung sai sự thật.

Long là trường hợp đầu tiên bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh xử lý vì đăng tin sai sự thật về Covid-19.