Đàn ông Hàn Quốc thoa son, kẻ lông mày đi làm 0 Mỗi ngày trước khi đi làm, Shawn Jung, chuyên gia trang điểm, đều dành 30 phút trước gương để làm đẹp.

Một chàng trai Hàn Quốc thử sản phẩm chăm sóc môi tại cửa hàng mỹ phẩm. Ảnh: Lim Yun Suk.

"Đàn ông Hàn Quốc ngày nay không chỉ dùng những sản phẩm chăm sóc da thông thường mà thực hiện một số bước trang điểm cơ bản khác, chẳng hạn như kẻ lông mày", Shawn Jung nói.

Jung cho hay trang điểm lông mày khá quan trọng, bởi nó giúp tạo nên phong cách của một người, trong khi thoa son môi hay đánh son giúp cho đôi môi trở nên mềm và trông khỏe mạnh hơn. Jung hiện là chuyên gia trang điểm tại Amorepacific, công ty mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh thừa nhận thích chải chuốt, chăm chút cho ngoại hình từ trước khi làm việc tại đây.

"Kể cả trong quân ngũ, nơi mà tất cả đàn ông Hàn Quốc đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, họ đều thoa kem chống nắng và kem nền. Tôi nghĩ mình bắt đầu thích trang điểm từ đó", Jung chia sẻ.

Nhiều thanh niên Hàn cũng đồng tình rằng makeup là việc cần thiết nếu như họ muốn tạo được ấn tượng tốt, đặc biệt khi đi phỏng vấn xin việc. "Khi đi phỏng vấn, chúng tôi đều muốn gây thiện cảm với nhà tuyển dụng. Và ngoại hình thực sự quan trọng tại Hàn Quốc", một chàng trai ngoài 20 tuổi đang đi xin việc khẳng định.

Điều này có thể lý giải vì sao nam giới Hàn Quốc hiện là những người tiêu dùng các sản phẩm trang điểm dành cho đàn ông đông nhất thế giới. Các số liệu cho thấy họ thường chi khoảng 45 USD một lần mua sắm mỹ phẩm.

Các sản phẩm chăm sóc da cho nam giới được bày la liệt trên kệ trong một cửa hàng mỹ phẩm cho đàn ông. Ảnh: Lim Yun Suk.

Theo báo cáo của cơ quan Dữ liệu Toàn cầu năm 2018, ba phần tư nam giới Hàn Quốc chăm sóc sắc đẹp ít nhất một lần mỗi tuần, chẳng hạn đến các salon hay tự chăm sóc da mặt tại nhà. Năm ngoái, doanh thu bán mỹ phẩm cho đàn ông xứ sở kim chi đạt 1 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định vẻ đẹp đàn ông đang thay đổi dần ở Hàn Quốc do sự phổ biến của "trai đẹp" trong các bộ phim hay ban nhạc K-pop. Và điều này không chỉ giúp quảng bá các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc trong nước mà còn trên khắp thế giới.

"Khi bạn nhìn thần tượng và diện mạo của họ, bạn sẽ thấy họ ngày càng nữ tính hơn. Dần dần chúng ta sẽ khó chỉ ra sự được khác biệt giữa đàn ông, những người từng trông nam tính, và phụ nữ ngày nay", Lee Jung Hee, giảng viên ngành kinh tế học tại Đại học Chung Ang, nói. "Khoảng cách giữa ngoại hình của đàn ông và phụ nữ đã hẹp dần".

Ngoài lý do muốn có diện mạo giống thần tượng, Lee cho biết do dân số Hàn đang ngày càng già đi, nhiều nam giới muốn chăm sóc da thật tốt để trông trẻ hơn so với tuổi thật.

"Trước đây người Hàn coi khỏe mạnh là khỏe về sức lực, còn giờ đây, nhu cầu giữ gìn nhan sắc thanh xuân đang gia tăng. Ai cũng muốn mình trẻ mãi không già. Vì thế trong tương lai, nhu cầu chăm sóc da sẽ tiếp tục tăng cao ở những nam giới độ tuổi ngoài 40, 50 và 60", Lee nói.

Theo kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc, doanh thu từ các sản phẩm làm đẹp cho nam giới độ tuổi ngoài 40 tăng 28% so với năm 2017. Với đàn ông ngoài 50, con số này lên đến 53%. Càng ngày người ta càng thấy đàn ông ở những lứa tuổi khác nhau trang điểm khi đi lại trên các con phố của Seoul.

Với tiềm năng tăng triển đầy hứa hẹn này, các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc và thương hiệu toàn cầu khác đang cho ra mắt nhiều sản phẩm làm đẹp cho đàn ông để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của họ. Các công ty này tin rằng đối tượng mà họ nên nhắm tới trong những năm tới là nam giới ở Hàn Quốc, hiện là thị trường mỹ phẩm lớn thứ 8 trên thế giới.

Hướng Dương (Theo Channel News Asia)