Dân Nghệ An xem chọi bò 0 Lễ hội chọi bò do đồng bào dân tộc Mông ở huyện biên giới Kỳ Sơn tổ chức dịp Quốc khánh 2/9 thu hút nhiều người tới xem.

Lễ hội chọi bò Những màn chọi bò kịch tính trước sự hò reo của khán giả. Video: Anh Thư

Từ sáng sớm 2/9, các chủ bò chọi ở các xã Tà Cạ, Mường Típ, thị trấn Mường Xén, Tây Sơn, Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) đã dắt bò về khu đất rộng hàng nghìn mét vuông ở bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn) để tham gia lễ hội chọi bò xã Nậm Cắn.

Có 64 con bò được ban tổ chức bốc thăm chia làm 32 cặp thi đấu. Theo quy định, các cặp này lần lượt thi đấu xong thì kết thúc lễ hội, không phân định giải nhất.

Trời tạnh mưa, hàng trăm người dân địa phương kéo tới khu vực này xem hội. Nhiều cặp bò khi được chủ thả vào sân lập tức tung những đòn húc kịch tính khiến khán giả hò reo. Do sân thi đấu không có rào chắn nên nhiều người còn đứng rất gần để xem bò chọi. Có nhiều pha bò thua trận tháo chạy hướng về phía khán giả khiến nhiều người cũng nháo nhào né tránh để tránh xảy ra tai nạn.

"Bà con người Mông rất nghiện xem chọi bò. Cũng như người dân miền xuôi thích xem bóng đá vậy. Cứ hễ có chọi bò là bò con thu xếp công việc bằng mọi giá để đi xem", một người dân địa phương nói.

Nhiều chủ bò cho biết, bò thi đấu có tuổi đời trên 5 năm, giá trị hơn 100 triệu đồng. Tất cả những con bò tham gia thi đấu trong lễ hội hôm nay đều được chủ đem về nuôi và có thể đem đi thi đấu trong các lần khác. Do không phân tranh bò thắng cuộc nên các giải đấu chỉ mang tính chất truyền thống và vui là chính.

Một cặp bò đang thi đấu. Ảnh: Anh Thư.

Ông Mùa Xia Lữ - Hội phó hội chọi bò xã Nậm Cắn cho biết, lễ hội có truyền thống từ lâu và chỉ có bà con dân tộc Mông tham gia. Ngoài lễ hội chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2/9 thì trong năm còn tổ chức nhiều dịp khác như dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, hay như một số hộ có thể tổ chức chọi bò trong lễ làm vía, ăn cưới...

"Do địa điểm thi đấu chưa có điều kiện dựng rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn cho khán giả nên trước khi trận đấu diễn ra thì ban tổ chức dùng loa thông báo cho khán giả hãy tự bảo vệ an toàn cho bản thân trong lúc xem", ông Lữ nói.

Lễ hội thu hút hàng trăm người tới xem, song tiềm ẩn tai nạn vì sân thi đấu chưa có rào chắn. Ảnh: Anh Thư.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho biết, bà con dân tộc Mông ở 4-5 xã ở địa bàn lại thành lập một hội chọi bò. Đây là lễ hội truyền thống và cũng là phong tục tập quán của bà con người Mông, huyện không đứng ra tổ chức hay bỏ kinh phí.

"Chính quyền cũng nhiều lần khuyến cáo hội chọi bò cần phải lắp rào chắn ở các nơi thi đấu nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc", cán bộ huyện nói và cho biết trong thời gian tới sẽ tích cực tuyên truyền vấn đề này.

Huyện Kỳ Sơn nằm sát biên giới Việt - Lào với diện tích hơn 2.000 km2; hơn 79.000 dân số, cách thành phố Vinh hơn 250 km. Huyện phần lớn là dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông ở huyện Kỳ Sơn chiếm 33% dân số toàn huyện, hơn 50% số hộ tại huyện này thuộc hộ nghèo.