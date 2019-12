Dàn nam sinh Oxford cover nhạc phim hoạt hình Frozen 0 AnhNhằm quyên tiền cho trẻ em mắc bệnh nan y, nhóm sinh viên ở đại học hàng đầu tại Anh đã ra mắt đĩa đơn từ thiện nhân Giáng sinh gồm các bài hát từ bộ phim Frozen.

Nhóm nam sinh Oxford cover nhạc phim hoạt hình Frozen

Out of the Blue, nhóm acapella toàn nam của ĐH Oxford, gần đây phát hành đĩa đơn thu hút sự chú ý của hàng triệu người khắp thế giới. Các bài hát do Out of the Blue trình bày gồm Let it go, Do you want to build a snowman và Into the Unknown, nằm trong nhạc của phần 1 và phần 2 bộ phim hoạt hình ăn khách Frozen.

MV được quay ở nhiều địa điểm mang tính biểu tượng của Oxford như thư viện Bodleian, cầu Hertford, với hy vọng quyên góp được nhiều tiền nhất có thể cho Helen & Douglas House, nhà tế bần trẻ em lâu đời nhất thế giới.

Nhóm acapella Out of the Blue gồm các nam sinh ĐH Oxford. Ảnh cắt từ video.

Trưởng nhóm, Rory Naylor (20 tuổi), sinh viên năm 3 y khoa, cho biết: "Chúng tôi đều là sinh viên, yêu thích nhạc phim vì nó quá tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đã đến rạp để xem Frozen 2 và một nửa đã khóc".

Cũng theo Rory, các sinh viên phải cạnh tranh khốc liệt mới vào được dàn hợp xướng toàn nam này. Trưởng nhóm Out of the Blue chia sẻ: "Rất cạnh tranh luôn. Phải qua ba vòng thử giọng, sau đó đến một thử thách bí mật rồi mới được vào nhóm".

Nhóm cũng gây sự chú ý vì ủng hộ và bảo vệ cộng đồng LGBT tại ĐH Oxford. "Tôi là người có xu hướng tình dục khác biệt. Tôi muốn đại diện cho cộng đồng và để mọi người hiểu mình. Chúng tôi muốn mọi người thừa nhận những người khác, bất kể họ có giới tính như thế nào, nền tảng ra sao. Chúng tôi cố gắng hòa nhập và vui vẻ nhất có thể".

Hai nam sinh mặc trang phục của Công chúa Elsa và Anna trong phim hoạt hình Frozen ở ĐH Oxford, Anh. Ảnh cắt từ video.

Out of the Blue từng được giới thiệu trong chương trình Got Talent và Pitch Battle của Anh và đã quyên góp được hơn 100.000 bảng cho tổ chức từ thiện trong 5 năm qua. Họ đã nhận được nhiều phản hồi tích cức và tất cả số tiền thu được từ việc bán đĩa cover nhạc phim Frozen sẽ được chuyển đến cho trại tế bần Helen & Douglas Housse.

Tùng Anh (Theo SWNS)