Đâm công an viên tử vong vì bị nhắc dựng xe 0 Gây án xong, Hồng rời khỏi hiện trường và sáng nay đã được vận động ra đầu thú.

Trung tá Trần Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) - cho biết đã tạm giữ Nguyễn Đức Hồng (58 tuổi, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) về hành vi Giết người đồng thời chuyển hồ sơ và nghi can cho phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Theo công an, ngày 25/5 Nguyễn Đức Hồng và Nguyễn Văn Lợi (50 tuổi, công an viên xã) là anh em họ với nhau cùng đi giúp đám cưới cho một hộ dân tại xã Cát Văn. Hơn 20h ông Lợi nhắc ông Hồng dựng xe máy tại đám cưới cho gọn kẻo lộn xộn thì hai bên xảy ra cãi vã.

Ông Hồng chạy tới khu vực nhà bếp của gia đình có đám cưới cầm một dao nhọn quay trở lại nơi ông Lợi đang đứng đâm hai nhát liên tục. Nạn nhân gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường. Gây án xong, ông Hồng vứt dao chạy khỏi hiện trường, sáng nay công an vận động nên đã ra đầu thú.

Vụ án đang được làm rõ.