Cựu vương Malaysia gọi vợ là 'thỏ con' trong đám cưới 0 Oksana Voevodina thề yêu thương cựu vương Malaysia suốt đời, còn ông Muhammad V gọi cô là 'thỏ con của anh' trong video đám cưới tại Moskva hồi tháng 11/2018.

Trong video tư liệu vừa hé lộ, cựu vương Muhammad V, 50 tuổi, và cô vợ xinh đẹp Oksana Voevodina, 27 tuổi, người khi đó đang mang thai ba tháng, đứng trên sân khấu.

Oksana nói: "Faris (tên gọi tiếng Anh của cựu vương) yêu quý, em hứa sẽ trở thành người vợ tốt của anh. Và em hứa sẽ là một người mẹ tốt đối với các con của chúng mình. Em thề sẽ yêu và ở bên anh cả lúc vui hay lúc buồn".

120 khách mời bên dưới sau đó đã bật cười khi cựu vương nói với Oksana rằng: "Anh là Cheburashka của em (một nhân vật trong hoạt hình Nga có nhiều tai giống loài khỉ), còn em là thỏ con của anh. Anh mong chúng ta sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc như những người từng kết hôn".

Cựu vương và vợ hoa khôi cười tươi trong đám cưới hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: East2west.

Phần sau video là cảnh cặp vợ chồng vừa khiêu vũ vừa hôn nhau trên nền nhạc ca khúc All of Me của John Legend. Video dường như đối ngược với những tuyên bố mà trợ tá của cựu vương từng đưa ra, khẳng định ông Muhammad V thấy "không thoải mái" với đám cưới kiểu showbiz, được tổ chức tại thủ đô Moskva, Nga, hồi tháng 11/2018.

Đám cưới trên diễn ra 5 tháng sau đám cưới theo phong cách Hồi giáo ở Malaysia, nhưng chính sự kiện này đã trở thành điểm mấu chốt trong xung đột giữa cặp vợ chồng.

Cả hai khiêu vũ trên sân khấu tại đám cưới xa hoa ở Moskva. Ảnh: east2west.

Ít ngày sau lễ cưới xa hoa này, Oksana và ông Muhammad V ly thân. Đến tháng 6, cựu vương Malaysia đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân bằng cách nói ba lần từ "talaq", hình thức ly hôn nghiêm trọng nhất và không thể lật ngược trong đạo Hồi.

Những người làm việc tại cung điện Malaysia đưa ra hai lý do cho cuộc ly hôn chóng vánh này. Đầu tiên là ông Muhammad V tức giận khi chi tiết về đám cưới bí mật ở Nga bị rò rì trong khi ông muốn chúng được giữ kín. Lý do thứ hai có thể là do Oksana từng tham gia vào một show truyền hình thực tế từ 5 năm trước và đã quan hệ tình dục với đối tác nam trong bể bơi ở Mexico.

Cả hai bên đều khẳng định đã đề nghị xét nghiệm ADN để xác định quan hệ cha con giữa cựu vương Malaysia với bé Ismail Leon, nhưng hiện vẫn chưa thực sự tiến hành thủ tục này.

Oksana và con trai, bé Ismail Leon. Ảnh: east2west.

Hồi đầu tháng 11, Oksana lần đầu tiết lộ ảnh rõ mặt con trai, khẳng định bé Ismail có gương mặt giống hệt chồng cũ, tuy nhiên cựu vương tin rằng khuôn mặt của cậu bé không giống mình và tuyên bố câu bé có thể là "con trai của bất kỳ gã đàn ông châu Á nào". Ông cũng nói thêm rằng kết hôn với Oksana là "sai lầm lớn nhất" trong cuộc đời.

Trong động thái gần đây nhất, phía hoàng gia Malaysia đã chấp nhận cung cấp một quỹ tín thác trị giá 250.000 USD cho con trai của Oksana, Ismail Leon, kèm điều kiệu cậu bé và mẹ không được liên lạc với Muhammad V trong tương lai. Đồng thời, cậu bé phải được nuôi dưỡng như một người Hồi giáo và theo học ở các trường tôn giáo thích hợp.

Hướng Dương (Theo Mail)