Cựu trưởng công an Thanh Hóa báo ốm, không đến tòa 0 Gia đình nộp đơn, nêu lý do ông Nguyễn Chí Phương ốm nặng, không thể đến phiên xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ.

Ngày 18/3, theo lịch dự kiến TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiên sơ thẩm vụ án Nguyễn Chí Phương (cựu trưởng công an thành phố Thanh Hoá) nhận hối lộ song ông này không có mặt theo triệu tập.

"Gia đình bị cáo nộp đơn, nêu lý do ông Phương ốm nặng, không thể tới tòa và có giấy tờ hợp lệ", một lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hoá nói và cho hay thủ tục hoãn được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Chí Phương, bị truy tố tội Nhận hối lộ theo Khoản 2, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Ông Nguyễn Chí Phương lúc còn đương chức.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 18/7/2018, Đỗ Đức Hiếu (cán bộ Đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa) lấy trộm một chiếc xe máy trong cơ quan và bị phát hiện.

Là Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Phương trực tiếp chỉ đạo xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ việc. Trong quá trình điều tra, ông Phương ba lần nhận với tổng số tiền 260 triệu đồng để giúp cấp dưới "chạy tội".

Ông bàn bạc với lãnh đạo VKSND thành phố Thanh Hóa không xử lý hình sự đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xin xử lý nội bộ nhưng không được chấp nhận.

Bị tước danh hiệu công an nhân dân, bị TAND thành phố Thanh Hóa xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản, Hiếu nhiều lần gặp ông Phương đòi tiền với lý do thoả thuận không được thực hiện. Do chỉ được trả lại 150 triệu đồng, Hiếu viết đơn tố cáo kèm các file ghi âm bằng chứng gửi cơ quan chức năng.

VKSND Tối cao vào cuộc điều tra, kết luận việc phải đề nghị xử lý kỷ luật, truy tố Hiếu là ngoài mong muốn của ông Phương. Vì vậy, hành vi của cựu trưởng Công an thành phố Thanh Hoá đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ.

Sau khi bị truy tố, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt giam ông Phương song ông này nhiều lần nhập viện và vẫn tại ngoại.