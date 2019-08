Cựu đội trưởng hình sự bị bắt quả tang 'chơi' ma tuý 0 Nguyễn Thế Anh, 35 tuổi, từng là Đội trưởng cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, bị phát hiện đang sử dụng ma tuý cùng nhóm bạn hôm 12/8.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Bình và đang được làm rõ, ông Nguyễn Quốc Vương - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình, cho biết sáng 17/8.

Theo ông Vương, 16h30 ngày 12/7, qua phản ánh của người dân, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang 6 người đang sử dụng trái phép chất ma tuý tại phòng 409, khu nhà liền kề ở phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Ngoài Thế Anh, 5 người bị bắt quả tang là Nguyễn Thị Thơ (23 tuổi), Trần Ngọc Huấn (37 tuổi), Nguyễn Thị Hà (23 tuổi), Vũ Thị Thu Duyên (15 tuổi) và Hoàng Trung Kiên (48 tuổi).

Trưởng công an huyện Quỳnh Phụ Trần Quang Thành cho biết Thế Anh từng là Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an huyện. Tuy nhiên, anh ta đã có đơn xin ra khỏi ngành từ một năm trước vì lý do gia đình và đã được chấp nhận.

"Khi bị bắt quả tang chơi ma tuý, Thế Anh không còn là cán bộ công an huyện", ông Thành nói.

Phạm Dự