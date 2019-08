Cửa hàng tạp hóa ở Nghệ An bị lửa thiêu rụi 0 Chiều 25/7, cột khói cuộn cao cả chục mét bao trùm lấy nhà hai tầng chứa nhiều hàng tạp hóa rồi lan sang một nhà cấp bốn.

Hiện trường đám cháy.

Khoảng 13h30 ngày 25/7, lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà hai tầng rộng gần 200 m2 kinh doanh hàng mã, gốm sứ và đồ điện dân dụng. Đây là nhà ông Cao Văn Hưng, nằm cạnh quốc lộ 1A (xóm 1, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Một số người trong nhà đã kịp thoát ra ngoài an toàn, hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng lên dữ dội.

"Lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà hai tầng và lan sang cả một nhà cấp bốn của người thân bên cạnh, cột khói cuộn cao hàng chục mét, mùi khét lẹt", nhân chứng kể.

Đồ đạc bị thiêu rụi.

Công an Nghệ An điều 2 xe chữa cháy cùng một máy bơm đang thường trực tại thị xã Hoàng Mai và một xe chữa cháy từ thành phố Vinh tiếp cận hiện trường với hàng chục lính cứu hỏa. Do quãng đường xa nên hơn 30 phút sau xe chữa cháy mới tiếp cận hiện trường để dập lửa.

"Đám cháy dữ dội, cột khói lớn, khu vực xảy ra cháy ít ao hồ để tiếp nước nên khó khăn cho chữa cháy", một lính cứu hỏa thông tin.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường.

Hơn 30 phút sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát khống chế đám cháy. Hậu quả, toàn bộ vật dụng trong nhà hai tầng bị lửa thiêu rụi, ngôi nhà cấp bốn bên cạnh cũng bị cháy sém nhiều đồ vật.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.