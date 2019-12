Cưa cửa sổ nhà dân trộm gần một tỷ đồng 0 Hà TĩnhTrần Ngọc Anh (39 tuổi) dùng cưa sắt cưa cửa sổ nhà ông Trần Văn Vượng (60 tuổi, trú huyện Can Lộc) đột nhập lấy 970 triệu đồng.

Ngày 23/12, Ngọc Anh đang bị công an huyện Can Lộc tạm giữ hình sự để điều tra tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can Ngọc Anh cùng tang vật. Ảnh: Hùng Lê

Theo điều tra, khoảng 9h30 ngày 20/11, Ngọc Anh dùng cưa sắt cắt song cửa sổ nhà ông Vượng ở khối 3, thị Trấn Nghèn, lấy búa phá lớp cửa kính đột nhập vào trong, lục tủ lấy 970 triệu đồng đem về nhà ở xóm Vân Cừ, xã Quang Lộc cất giấu.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Can Lộc cử nhiều cán bộ sàng lọc những người nghi vấn. Sau một ngày điều tra, trinh sát xác định Ngọc Anh là nghi can nên ra lệnh bắt. Khám nhà đạo chích, nhà chức trách thu 160 triệu đồng tiền tang vật, một chiếc xe máy không biển kiểm soát, nhiều đục dùng để gây án.

Công cụ gây án. Ảnh: Hùng Lê

Ngọc Anh khai thường giả vờ làm nghề thả ống lươn, đi tới nhiều vùng quê ở huyện Can Lộc để thăm dò, thấy nhà nào sơ hở thì quan sát kỹ, sau đó chờ lúc gia chủ sơ hở hoặc đi vắng sẽ ra tay.

Thiếu tá Nguyễn Công Luận, Phó công an huyện Can Lộc cho biết, ngoài 160 triệu đồng đã tịch thu, đơn vị đang đấu tranh với Ngọc Anh để thu hồi hơn 800 triệu đồng trong vụ trộm. Hiện anh ta chưa chịu khai số tiền này đã dùng vào mục đích gì, hay giấu ở đâu.