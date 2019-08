CSGT phạt nguội tài xế đi ngược chiều qua ảnh trên Facebook 0 Thông tin, hình ảnh vi phạm được người dân gửi về Facebook của Công an TP Hà Nội sẽ được phân loại, chuyển cho đơn vị nghiệp vụ trả lời và xử lý.

Hình ảnh phản hồi của Công an TP Hà Nội trên Facebook sau khi xử phạt nguội tài xế ôtô vi phạm giao thông qua hình ảnh người dân cung cấp.

Cuối tháng 7, nam tài xế lái ôtô Kia biển kiểm soát TP Hà Nội đi ngược chiều trên đường Kim Mã hướng Cầu Giấy. Hình ảnh này được người dân gửi về Facebook của Công an TP Hà Nội. Tài xế vi phạm sau đó bị phạt một triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng về hành vi "đi vào đường cấm".

Trước đó, Phòng CSGT TP Hà Nội cũng nhận hình ảnh từ một tài khoản Facebook và xác minh xử phạt tài xế taxi một triệu đồng, tước giấy phép lái xe hai tháng vì đi vào đường dành riêng cho xe máy trên cầu vượt Nam Hồng (đoạn giao với đường Võ Văn Kiệt, Đông Anh).

Hôm 6/8, lãnh đạo Đội tham mưu, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang thí điểm "phạt nguội" vi phạm giao thông qua hình ảnh do người dân cung cấp trên Facebook của Công an TP Hà Nội.

"Qua hai tháng thí điểm, đơn vị đã xác minh, xử lý hàng chục trường hợp tài xế ôtô, xe máy vi phạm trên các tuyến đường ở trung tâm thủ đô", vị này nhấn mạnh. Theo cơ quan chức năng, bước đầu việc xử lý vi phạm qua hình ảnh người dân cung cấp đã mang lại hiệu quả nhất định, nhiều tài xế bị xử lý kịp thời, góp phần răn đe và tăng ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, đại diện PC08 cho rằng để xử phạt nguội được một trường hợp vi phạm cũng mất nhiều thời gian, như phải xác minh xem ảnh có cắt ghép không, tìm chủ phương tiện rồi gửi giấy mời lên trụ sở làm việc. "Xe vi phạm đã sang tên đổi chủ rất dễ xử lý tài xế, trong khi trường hợp ngược lại gần như không thể xử phạt", vị này nói.

Facebook của Công an TP Hà nội ra mắt hôm 17/6, với mục đích tiếp nhận, xử lý thông tin về an ninh, trật tự, an toàn, giao thông, tác phong cán bộ, chiến sĩ... Người dân có thể gửi nội dung qua trang này hoặc nhắn tin qua ứng dụng Facebook Messenger dưới dạng văn bản, hình ảnh, video, ghi âm...

Cán bộ trực sẽ tiếp nhận, phân loại thông tin để trả lời người dân hoặc chuyển cho các đơn vị nghiệp vụ trả lời. Sau khi có kết quả xử lý, Trung tâm thông tin chỉ huy sẽ tập hợp đăng tin, bài trên Facebook và đề nghị người dân cùng lực lượng công an theo dõi, đánh giá, giám sát kết quả thực hiện. Người dân cung cấp tin tức về an ninh, trật tự sẽ được bảo vệ tuyệt đối về bí mật thông tin cá nhân.