Cổng làng đè chết tài xế 0 Quảng BìnhXe ben quá khổ đi qua cổng làng Lộc Long, kéo cổng đổ sập đè bẹp cabin, khiến tài xế chết kẹt.

Hiện trường vụ tai nạn đổ cổng làng khiến tài xế tử vong sáng 19/9. Ảnh: Hà Thương.

Chiếc xe tải hiệu Cửu Long, biển kiểm soát Quảng Bình, do tài xế Hồ Văn Sơn (31 tuổi, trú xã An Ninh) điều khiển đi qua cổng làng Lộc Long trên đường liên xã An Ninh - Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, sáng 19/9. Chiếc xe ben chở theo máy múc ở phía sau, cao hơn 3 m so với giới hạn của cổng làng nên kéo đổ phần mái bê tông. Mái đổ sập khiến cabin bẹp dúm, tài sế Sơn tử vong tại chỗ.

Nhà chức trách Quảng Ninh phải điều xe cẩu đến di dời cổng làng mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài. Công an giao thông huyện Quảng Ninh sớm có mặt điều tiết giao thông.

Hà Thương