Công bố hình ảnh nghi phạm sát hại bảo vệ 0 Nghệ AnNghi phạm là nam giới, mặc quần áo màu sáng, đã bị thương sau khi đột nhập trụ sở của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu và giết chết bảo vệ.

Sau khi gây án, hung thủ dùng xe máy mang biển kiểm soát 37F2-0188, nhãn hiệu Honda Dream II, màu sơn nâu của nạn nhân để rời hiện trường.

"Bất kỳ ai biết người có đặc điểm nhận dạng như vậy thì thông báo cho cảnh sát điều tra Công an Nghệ An theo số 0904651777", thông báo của Công an Nghệ An ngày 17/10 nêu.

Theo nhà chức trách, chiếc xe máy của nạn nhân cùng mũ bảo hiểm màu vàng đã được tìm thấy tại bãi đất trống, thuộc phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, cách hiện trường khoảng 10 km.

Hình ảnh nghi phạm được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, sáng 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ (Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu) đến cơ quan làm việc thì phát hiện bảo vệ Đặng Văn Thành đã tử vong với nhiều vết thương. Phòng làm việc của cơ quan bị cạy phá.