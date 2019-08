Công bố ảnh nghi phạm đâm nữ nhân viên bán xăng 0 Hung thủ mặc áo phông trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao và đội mũ đen khi xông vào đâm nhân viên cây xăng Nghệ An. Xông vào cây xăng đâm nữ nhân viên đang ngủ tử vong

Ngày 11/7, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phát đi thông báo gửi tới công an các xã, huyện, thị, thành phố trên địa bàn Nghệ An để truy tìm nghi can sát hại nữ nhân viên cây xăng ở địa bàn xã Quỳnh Giang rạng sáng 10/7.

Từ hình ảnh camera an ninh và các tài liệu thu thập, cảnh sát xác định nghi can là nam giới, tuổi từ 25 đến 30, cắt tóc ngắn, chiều cao 165 cm - 170 cm, nặng khoảng 75 kg, nước da ngăm đen.

"Khi gây án, nghi phạm mặc áo phông trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao màu đen, đế giày màu trắng, đội mũ lưỡi trai đen có sọc kẻ trắng ở giữa", cảnh sát cho hay.

Hình ảnh nhận dạng nghi can mà cảnh sát thu được. Ảnh: Công an cung cấp.

Để sớm làm rõ vụ án, nhà chức trách đề nghị công an các xã, huyện, thị, thành phố trên địa bàn Nghệ An nếu phát hiện người có đặc điểm nhận dạng như trên thì thông báo tới cơ quan điều tra.

Trước đó, hơn 2h ngày 10/7, chị Trần Thị Phượng, 37 tuổi, nhân viên cây xăng, đang ngủ ở khu vực vòi bơm bị một người đàn ông xông tới đâm.

Nạn nhân lết vào phòng, kêu cứu với đồng nghiệp. Chị Phượng được đưa cấp cứu song đã tử vong.