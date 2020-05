Công an nổ súng ngăn đánh nhau trước cổng đại học 0 Hải PhòngNhằm ngăn chặn hai nhóm hỗn chiến trước cổng Đại học Hải Phòng, Công an quận Kiến An phải nổ súng trấn áp.

Khoảng 15h ngày 12/5, trước cổng Đại học Hải Phòng trên đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, một nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe máy, cầm dao, kiếm đang tấn công một nhóm khác trong quán nước.

Công an quận Kiến An đến hiện trường, thấy hai nhóm manh động đã nổ súng trấn áp. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện video ghi lại cảnh lực lượng chức năng bắn chỉ thiên trấn áp với ít nhất hai lần nổ súng.

Đêm 12/5, Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết đã khống chế, bắt hai nghi can và thu giữ hung khí từ vụ hỗn chiến.

Phạm Chiểu