Cô gái tử vong với vết thương khắp cơ thể 0 Quảng TrịNạn nhân 30 tuổi được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương, nghi bị hành hung, nhưng tử vong trước khi vào viện.

Công an đến nhà nạn nhân khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Xuân Ngọc.

Khoảng 6h sáng 11/12, Trung tâm y tế huyện Hướng Hoá tiếp nhận nữ bệnh nhân 30 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hoá) vào cấp cứu với nhiều vết thương. Tuy nhiên, đội ngũ y tế xác định nạn nhân tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Trưa 11/12, công an Quảng Trị có mặt tại nhà nạn nhân để khám nghiệm hiện trường. Chồng của người này, 40 tuổi, được công an triệu tập về trụ sở công an huyện Hướng Hoá. Cơ quan giám định pháp y công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt để khám nghiệm tử thi.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Hà Thương