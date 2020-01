Cô gái hạ độc vào trà sữa thường đăng ảnh tình tứ với anh rể 0 Thái BìnhThân thiết với chị họ từ nhỏ, Trang (25 tuổi) thường đi ăn uống, chùa chiền với nhà chị và nảy sinh tình cảm với anh rể.

Lại Thị Kiều Trang (đeo kính) đi chơi chung cùng gia đình chị họ, anh rể và các cháu. Ảnh: FB.

Trưa 31/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất việc khai quật tử thi nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, nạn nhân tử vong trong vụ nghi án ngoại tình với anh rể, em gái đầu độc chị bằng trà sữa. Cùng ngày, Đặng Thị Hải Yến (30 tuổi, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình), người vợ bị cô em họ lập mưu đầu độc bằng trà sữa may mắn thoát chết cho biết hiện vẫn đi làm bình thường. "Vụ việc đã có công an điều tra. Tôi không muốn nói gì thêm về chuyện này nữa", chị Yến chia sẻ.

Chị Tâm, một người sống gần gia đình chị Yến và nghi phạm Lại Thị Kiều Trang cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Yến đã về nhà mẹ đẻ (xã Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình) tĩnh dưỡng. Bản thân chị Tâm và người dân xã Vũ Quý vẫn chưa tin vào sự việc mới xảy ra. Theo chị Tâm, bố của chị Yến là anh ruột của mẹ nghi phạm Lại Thị Kiều Trang. Từ nhỏ Yến và Trang rất thân thiết, hai gia đình lại sống gần nhau, thường xuyên đi lại. "Hai gia đình hay tụ tập ăn uống, đi chùa chiền cùng nhau. Có thể vì thế mà giữa Trang và chồng chị Yến (anh Phạm Văn Quý, 30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương) có cơ hội gần gũi, nảy sinh tình cảm vụng trộm", chị Tâm cho hay.

Cũng theo chị Tâm, anh Quý ngoài làm lái xe, còn chung vốn với Trang mở phòng tập gym ở xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương). Họ thường xuyên công khai những bức ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Chị Yến có thể đã phát hiện ra mối tình vụng trộm từ lâu. Trước đó, chính chị Yến từng ra điều kiện với anh Quý lựa chọn giữa vợ con và người tình. Có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh Quý chấm dứt mối quan hệ với Trang.

Sau khi bị người tình bỏ, Trang lên mạng đặt mua hai lọ chất độc Natri Xyanua với ý định tự tử. Tuy nhiên, Trang đã thay đổi ý định, mưu tính giết chết chị họ để giành Quý. Đến ngày 3/12, Trang mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc, dùng sim rác thuê người gửi đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Yến, đồng thời gửi kèm một túi đựng hoa quả và một phong bì bên trong có để 100.000 đồng để mọi người nhầm tưởng là quà của bệnh nhân biếu. Tuy nhiên, thời điểm người mang trà sữa đến bệnh viện, chị Yến không có ở đây nên đồng nghiệp đã nhận thay và để tại phòng hành chính.

Đến khoảng 10h ngày 3/12, một đồng nghiệp của chị Yến là chị Nguyễn Thị Hạnh lấy một cốc trà sữa từ tủ lạnh ra uống. Vừa uống được vài ngụm thì nữ điều dưỡng này ngã gục rồi tử vong sau đó. Việc chị Hạnh tử vong bất thường khiến cơ quan công an đặt nghi vấn và tiến hành điều tra.

Nguyễn Ngoan