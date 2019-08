Chuyến xuất khẩu lao động khiến hai phụ nữ Quảng Bình lưu lạc 24 năm 0 Bị lừa bán sang Trung Quốc, lấy chồng rồi sinh con, bà Cải và bà Nhạn trở về trong ngỡ ngàng và niềm hạnh phúc đoàn tụ của người thân.

Ông Tùng và con gái Phạm Thị Nhạn sau 24 năm lưu lạc ở Trung Quốc. Ảnh: Hà Thương.

Chiều 15/7, ông Nguyễn Xuân Chung, Trưởng công an xã Phú Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình), cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin, đang phối hợp với công an Lệ Thuỷ và công an Quảng Bình làm rõ việc hai phụ nữ ở địa phương trở về sau 24 năm mất tích.

Trưa 26/6, bà Bùi Thị Bông (trú thôn Phú Hoà) bất ngờ khi hai người lạ vào thăm nhà. Sau khoảng chục phút ngỡ ngàng, hỏi thăm về tên tuổi cha mẹ và người thân, bà Bông sững sờ nhận ra đây là em gái Phạm Thị Cải (45 tuổi) mất tích 24 năm trước. Hai người này là chị em gái nhưng bà Bông đổi họ sang họ bố dượng.

Năm 1995, bà Phạm Thị Cải được một số người rủ đi lao động nước ngoài. Sau hai tháng, gia đình nhận được bức thư nói bà này bị lừa bán sang Trung Quốc, và khuyên nhiều người ở nhà không nên đi lao động theo đường dây này.

Sau đó, gia đình nhận thêm khoảng 5-6 bức thư rồi mất liên lạc. Sau 24 năm, bà Cải cho hay đã lập gia đình với một người địa phương, sinh được một gái và một trai. Đến nay, người con gái đã lớn, có việc làm nên cho bà này tiền để về thăm quê quán.

Bà Bông trong ngôi nhà vắng cha mẹ khi em gái trở về. Ảnh: Hà Thương.

Cùng về đợt này còn có bà Phạm Thị Nhạn (45 tuổi), cũng bị lừa bán một lần với bà Cải. Nhà của hai người ở gần nhau trong cùng một thôn. Bà Nhạn hiện có bốn con ở Trung Quốc. Cả hai cho biết sống cùng một thôn tại tỉnh Quảng Đông, đi làm công nhân. Hai người có cuộc sống hạnh phúc, chồng thương yêu.

"Khi trở về, tôi có nhờ một người ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) dẫn về bằng đường tiểu ngạch. Bà này cũng bị bán sang bên kia và đã trở về mấy lần", bà Nhạn kể. Ông Phạm Thanh Tùng (70 tuổi, bố bà Phạm Thị Nhạn) nói đây là hạnh phúc lớn vô bờ của gia đình.

Ngày trở về, bà Nhạn may mắn có bố còn sống, trong khi bà Cải mất cả bố mẹ. Xóm làng và cảnh vật đều thay đổi, duy chỉ có nhà cửa, địa danh không đổi.

Bà Nhạn và bà Cải hiện có nguyện vọng được cấp lại giấy tờ ở Việt Nam, và trở lại Trung Quốc vì có con cái, gia đình bên đó.

Hà Thương