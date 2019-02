Chủ tịch xã bị bắt vì bán hàng trăm lô đất trái thẩm quyền 0 Số tiền bán đất được lãnh đạo xã chi vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ chương trình nông thôn mới.

Ngày 21/2, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) đã khởi tố bị can đối với Ngô Xuân Nghĩa (cựu chủ tịch xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ); Trịnh Hữu Minh (cựu bí thư xã Nghĩa Đồng); Trần Văn Tuyên (cựu công chức địa chính xã Nghĩa Đồng) và Nguyễn Công Dũng (cựu công chức tài chính xã Nghĩa Đồng) về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ. Trong số này, ông Nghĩa được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú; các bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ).

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2005 đến 2015 khi ông Nghĩa giữ chức chủ tịch xã, ông Minh giữ chức bí thư xã đã đồng ý chủ trương cho UBND xã bán trái thẩm quyền 337 lô đất với diện tích hơn 178.000 m2 đất với giá hơn 22 tỷ đồng. Hành vi bán đất này đã gây thiệt hại hơn cho nhà nước hơn 14 tỷ đồng.

Số tiền bán đất này được lãnh đạo xã chi vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ chương trình nông thôn mới.

Nhà chức trách đang làm rõ các bị can trên có hành vi vụ lợi cá nhân hay không. Đồng thời làm rõ trách nhiệm những cán bộ khác của xã này liên quan đến vụ án.