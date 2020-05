Chủ tịch thị trấn 'phù phép' sổ đỏ 0 Hà TĩnhÔng Lê Văn Minh, Chủ tịch thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới ghi sai diện tích trong sổ đỏ, gây thiệt hại hơn một tỷ đồng.

Ngày 21/5, ông Minh (52 tuổi) cùng Hoàng Văn Đức (39 tuổi, Phó chủ tịch thị trấn), Nguyễn Văn Thành (41 tuổi, cán bộ địa chính) và Bùi Duy Chân (69 tuổi, Tổ trưởng dân phố 7 bị khởi tố) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 360 Bộ luật Hình sự 2015. Ba người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trụ sở thị trấn Xuân An, nơi ông Minh cùng thuộc cấp làm việc. Ảnh: Hùng Lê

Năm 2016, huyện Nghi Xuân có đợt cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Quá trình thẩm định hồ sơ tại thị trấn Xuân An, bốn ông Minh, Đức, Thành và Chân bị nhà chức trách phát hiện vì tư lợi riêng đã thỏa thuận cho một số hộ dân ở tổ dân phố 7 "mượn đất", bằng cách thêm một số diện tích đất nằm ngoài sổ sách vào bìa đỏ. Từ đây, họ được tăng thêm tiền đền bù khi có dự án.

Năm 2017, Công ty Đông Dương Thăng Long, trụ sở ở Hà Nội về triển khai dự án Khu đô thị mới Xuân An trên diện tích đất nông nghiệp ở tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Năm 2019, các hộ dân được lãnh đạo thị trấn Xuân An cho "mượn đất" đã làm hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận nhiều tỷ đồng đền bù dự án khu đô thị mới.

Năm 2020, quá trình đo đạc, khảo sát lại diện tích đất khi có đơn tố cáo, nhà chức trách xác định một số hộ dân ở tổ dân phố 7 đã được Chủ tịch thị trấn Xuân An cùng thuộc cấp thêm đất khống vào bìa đỏ dẫn đến đền bù sai, gây thiệt hại cho nhà nước hơn một tỷ đồng.

Hiện trạng dự án khu đô thị mới Xuân An đoạn qua tổ dân phố 7. Ảnh: Hùng Lê

Dự án Khu đô thị mới Xuân An được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016, xây dựng từ năm 2017. Giai đoạn một, chủ đầu tư thi công hệ thống tổ hợp nhà ở, trung tâm thương mại, khu vui chơi, hồ điều hòa... trên diện tích đất hơn 27 ha ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tổng số vốn hơn 300 tỷ đồng. Các hạng mục đang hoàn thiện, sau năm 2020 sẽ thi công giai đoạn hai.

Quá trình triển khai dự án, nhà chức trách thu hồi hơn 27 ha đất nông nghiệp, trong đó có 17,3 ha đất chuyên trồng lúa để chuyển thành đất đô thị.