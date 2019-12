Chủ quán trà đá bị đánh tử vong bằng mũ cối 0 Hà NộiTừ chối bán trà đá vì hết nước, ông Chiến bị hai thanh niên dùng mũ cối đập nhiều phát vào đầu, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nơi ông Chiến bị 2 nam thanh niên đánh.

Tối 26/12, bà Trương Thị Vi (60 tuổi) vợ ông Phạm Văn Chiến (63 tuổi, đều trú tại phố Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội) cho biết vào lúc 18h ngày 26/12, ông Chiến ngồi bán nước tại đường Đê La Thanh, có hai nam thanh niên tên Tùng và Đường vào quán gọi trà đá, tuy nhiên vì hết nước nên ông Chiến không bán.

Bị từ chối, hai nam thanh niên cầm mũ cối lao vào đánh ông Chiến tới tấp. Nhiều người xung quanh can ngăn, yêu cầu hai người này dừng tay. Bị đánh, ông Chiến thu dọn quán về nhà nghỉ ngơi, khoảng 30 phút thì có hiện tượng đau đầu, mồ hôi ướt hết áo. Bà Vi và các con liền đưa ông Chiến vào bệnh viện đa khoa Đống Đa cấp cứu, tuy nhiên đến 19h ông Chiến tử vong.

Tối cùng ngày, lãnh đạo công an phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) xác nhận vụ việc và cho biết ngay khi nhận được tin báo của người nhà, lực lượng chức năng đã có mặt tại bệnh viện và phối hợp với công an quận Đống Đa truy bắt hung thủ. Đến 21h50, hai nam thanh niên bị bắt di lý về công an quận để giải quyết.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do xích mích nhỏ khi hai thanh niên này hỏi mua nước, dẫn đến ra tay đánh nạn nhân", vị lãnh đạo thông tin.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người nhà nạn nhân. Vụ việc đang điều tra làm rõ·

Nguyễn Ngoan