Cho vay nặng lãi 9 tỷ, thu lợi hơn 300 triệu đồng 0 Thiệu và đồng phạm ở Nghệ An cho người dân vay tiền với lãi suất hơn 140%/năm, nếu không trả sẽ bị đe dọa, khủng bố tinh thần.

Ngày 2/6, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Văn Thiệu (31 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, nhiều tháng trước, Thiệu vào Nghệ An cấu kết với một số đồng phạm cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất hơn 140%/năm. Thiệu tìm hiểu rõ về nhân thân, nơi cư trú của người vay trước khi giao tiền. Người vay tiền phải gác lại 20% tổng số tiền được cho vay để trừ dần vào tiền lãi.

Đến hẹn, nếu những con nợ không trả gốc hoặc phát sinh thêm lãi, Thiệu cho một số đồng phạm tìm gặp đe dọa, khủng bố tinh thần.

Cảnh sát bắt Thiệu hồi cuối tháng 5 khi tên này đang có mặt tại một nhà trọ ở huyện Nghi Lộc, thu giữ hơn 24 triệu đồng, 8 sổ ghi chép vay nợ, một ôtô, xe máy và tang vật liên quan.

Tang vật vụ án gồm tiền, sổ sách, ôtô, xe máy...

Bước đầu nhà chức trách xác định từ tháng 8/2018 đến tháng 5, nhóm của Thiệu cho hơn 100 người vay với số tiền 9 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Vụ án đang được mở rộng. Công an thông báo ai là bị hại của nhóm này thì tới trình báo.