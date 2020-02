Chó nghiệp vụ khổ luyện

Mỗi chó nghiệp vụ sẽ do một cán bộ huấn luyện quản lý. Sau khi hoàn thành các bài huấn luyện, chúng sẽ có những giây phút thư giãn, được chải lông, cho uống nước, đặc biệt có phần thưởng để động viên.

"Khó nhất trong khâu huấn luyện là tìm được 'tiếng nói chung' giữa chó nghiệp vụ và cán bộ huấn luyện. Gắn bó với Sam hơn một năm nay, giờ tôi nói gì nó đều hiểu và thực hiện", thượng sĩ Lương Quốc Khánh nói và cho biết ngày nào cũng trực tiếp huấn luyện và chăm sóc nên mỗi dịp có việc nghỉ đột xuất lại cảm thấy nhớ "người bạn bốn chân".

Tại hội thi chó nghiệp vụ Công an nhân dân năm 2019, Đội quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ (Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An) đạt giải nhì toàn đoàn.