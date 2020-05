Chở gấu ngựa trên taxi 0 Hà TĩnhTrần Văn Toản, 35 tuổi, bị phạt một năm tù vì lái taxi vận chuyển thuê gấu ngựa từ huyện Can Lộc ra Nghệ An tiêu thụ.

Bị cáo Toản tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Bản án ngày 6/5 của TAND huyện Can Lộc tuyên Toản (35 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, theo điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 18h55 ngày 10/12/2019, tại ngã tư Hạ Vàng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Công an Hà Tĩnh bắt quả tang Toản lái taxi biển Nghệ An chở một con gấu ngựa nặng 140 kg. Con vật bị tiêm thuốc mê, nằm bất động trong lồng sắt đặt sau ghế ôtô.

Nam tài xế không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của động vật.

Tại tòa, bị cáo khai được một người đàn ông thuê chở gấu ngựa từ nhà kho ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc về huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Nhà chức trách cho hay đã điều tra theo lời khai của Toản, song chưa đủ căn cứ xử lý đối với những người liên quan.