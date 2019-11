Chém mẹ vợ và em vợ trả thù 0 Lào CaiMâu thuẫn với vợ, Giàng Seo Mìn, 30 tuổi, cầm dao đến chém mẹ vợ tử vong và khiến em vợ trọng thương.

Giàng Seo Mìn, trú xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, mâu thuẫn với vợ là Lý Thị Dua từ năm 2017. Vợ Mìn sau đó bỏ nhà đi làm thuê. Sau nhiều lần thuyết phục vợ về không thành, Giàng Seo Mìn nảy sinh ý định trả thù.

22h ngày 8/11, Mìn mang dao đến nhà bà Giàng Thị Xoa, tại thôn Làng Có 3, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, chém vào cổ mẹ vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, Mìn chém nhiều nhát vào người em vợ, Lý Seo Duệ, 14 tuổi, khiến em trọng thương, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai.

Gây án xong, Mìn lên xe máy về nhà tại xã Xuân Hòa.

Ngày 9/11, đại diện Công an tỉnh Lào Cai xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đã phối hợp Công an huyện Bảo Thắng, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh và Công an huyện Bảo Yên truy bắt Mìn.

"Sáng 9/11, nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn", lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai thông tin.

Nguyễn Ngoan