Chém chủ tịch phường vì bị nhắc đeo khẩu trang 0 Hải DươngDẫn đoàn đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong mùa dịch, ông Đoàn Văn Thuận suýt bị Sơn chém vào cổ.

Sáng 5/4, ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, suýt bị Trần Văn Sơn (39 tuổi) chém vào cổ, khi cùng tổ công tác đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch tại khu dân cư số 3 phố Nhị Châu.

Khi Sơn cầm dao bầu từ trong nhà lao ra định chém về phía cổ ông Thuận, một cán bộ công an phường đi cùng đã nhanh tay ngăn cản kịp thời. Người đàn ông này sau đó bị khống chế và đưa về trụ sở công an để làm việc.

Sơn là đối tượng bất hảo ở địa phương, từng có hai tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và mới mãn hạn tù.

Hiện công an phường Nhị Châu đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Hải Dương để xử lý nghiêm vụ việc.

Cách đây hai ngày, tại Hải Dương cũng xảy ra một vụ chống đối cán bộ khác. Phạm Văn Xoan (47 tuổi, ở thôn Tây An, xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ) đã có lời nói, hành vi xúc phạm các thành viên tại chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn xã Chí Minh khi được nhắc nhở đeo khẩu trang.

Ngày 4/4, tại cơ quan công an, ông Xoan đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Phạm Chiểu