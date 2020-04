Cháu người giàu nhất Hong Kong nhiễm nCoV 0 Lý Kiến Trung, 24 tuổi, cháu ngoại của tỷ phú Hong Kong Lý Triệu Cơ, được chẩn đoán mắc Covid-19 sau khi trở về từ Mỹ.

Lý Triệu Cơ (khoanh đỏ) chụp ảnh cùng gia đình và cháu trai Lý Kiến Trung nhiều năm về trước. Ảnh: 163.com.

Hôm nay (1/4), truyền thông Hong Kong đưa tin Lý Kiến Trung (24 tuổi) - cháu trai của tỷ phú giàu nhất đặc khu kinh tế, Lee Shau-kee (Lý Triệu Cơ) - nhiễm Covid-19. Li Kiến Trung sống và làm việc tại Mỹ suốt thời gian dài và vừa trở về Hong Kong hôm 18/3.

Anh này ngay lập tức tự cách ly trong nhà, tại biệt thự của gia đình ở khu Tân Giới, không gặp gỡ bất cứ người thân nào, đặc biệt là ông ngoại Lý Triệu Cơ. Tuy không có triệu chứng nhưng Kiến Trung vẫn được cho xét nghiệm "để yên tâm".

Ông Lý Triệu Cơ (sinh năm 1928) là bố chồng của diễn viên Từ Tử Kỳ. Theo danh sách do Forbes công bố đầu năm nay, Lý Triệu Cơ đã vượt qua Lý Gia Thành để lên ngôi người đàn ông giàu nhất Hong Kong.Tài sản của ông trị giá 30,4 tỷ USD, tăng 400 triệu USD so với năm ngoái. Lý Gia Thành tụt xuống vị trí thứ hai với 29,4 tỷ USD, giảm 2,3 tỷ USD so với 2019.

Lý Triệu Cơ có 5 người con (hai trai, ba gái), bao gồm Margaret Lee, Peter Lee Ka-kit, Martin Lee Ka-shing, Elizabeth và Suzanna Lee. Hiện tại, ông có 7 cháu nội (năm trai, hai gái), 4 cháu ngoại (một trai, ba gái). Lý Kiến Trung là con của Margaret Lee và cũng là cháu trai bên ngoại duy nhất của Lý Triệu Cơ nên được ông rất yêu thương.

Tùng Anh (Theo 163.com)