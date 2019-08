Cháu bị nghi giết cô rồi cùng người yêu bỏ trốn 0 Sau một ngày sát hại cô ruột trong phòng trọ tại Bình Dương, Nhị cùng bạn gái bị bắt khi đang chơi game ở Đồng Nai.

Chiều 19/7, Công an Đồng Nai bàn giao Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê Bình Dương, bạn gái của Nhị) cho Công an Bình Dương thụ lý hành vi Giết người.

Chân dung 2 nghi can. Ảnh: Công an cung cấp

Đây là nghi can chính liên quan đến cái chết của bà Lưu Thị Thu (51 tuổi, quê Kiên Giang) tại thị xã Thuận An, Bình Dương. Cả hai ở chung phòng trọ với nạn nhân khoảng một tháng, trong đó Nhị là cháu ruột.

Sáng 18/7, không thấy bà Thu đi làm, người con rể đến phòng trọ tìm thì thấy cửa khóa ngoài. Nhìn qua khe cửa, anh này thấy mẹ vợ nằm bất động trên vũng máu. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận định bà Thu bị giết khi trên cổ có vết cắt sâu.

Sau khi bỏ trốn khỏi Bình Dương, cả hai qua TP Biên Hoà chơi game thì bị người dân phát hiện trình báo cảnh sát đến bắt giữ.

Hoàng Trường