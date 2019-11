Chàng trai nở ngực, tiết sữa 0 Trung QuốcNgực của Wang bắt đầu sản xuất sữa và tăng lên cỡ B từ bốn năm trước sau khi bị một khối u lành tính trong não.

Bầu ngực tiết sữa của Wang (25 tuổi), ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Pear Video.

Wang ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, mắc bệnh kiếm gặp gọi là prolactinoma. Theo Trung tâm y tế học thuật phi lợi nhuận Mayo Clinic, prolactinoma là một tình trạng trong đó khối u tuyến yên (lành tính) trong não tạo ra quá nhiều hoóc môn prolactin - loại hoóc môn giúp cơ thể người phụ nữ sau sinh sản xuất sữa mẹ.

Ở nam giới, hoóc môn prolactin gây rối loạn cương dương, giảm mọc râu trên mặt và lông trên cơ thể, cũng như làm to ngực (không phổ biến). Tuy nhiên, với trường hợp của Wang, cơ thể anh sản xuất ra loại hoóc môn này cao gấp 5 lần so với một bà mẹ mới sinh con. Do đó, Wang bị tiết sữa từ 4 năm trước và đã tăng 25 kg trong vòng 2 năm qua. Đồng thời, anh nhận thấy ngực của mình cũng phát triển bất thường.

Wang đã tới gặp bác sĩ, hy vọng giải quyết được tình trạng của mình bằng cách phẫu thuật. Nhưng bác sĩ chỉ kê đơn thuốc cho anh để kiểm soát kích thước khối u trong tuyến yên. Sau khi uống thuốc, Wang được cho là bắt đầu mọc râu trở lại.

Tùng Anh (Theo Shanghaiist)