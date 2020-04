Châm lửa đốt nhà đi mượn 0 Thanh HóaBức xúc chuyện gia đình, Lê Thành Đạt (26 tuổi, ở thị trấn Hồi Xuân) bật lửa đốt đệm trong phòng ngủ gây cháy căn nhà mượn của hàng xóm.

Ngày 17/4, Công an huyện Quan Hoá tạm giữ Đạt để điều tra hành vi huỷ hoại tài sản.

Phần còn lại của căn nhà cháy.

Chập tối qua, cơ quan chức năng thị trấn Hồi Xuân nhận được tin báo căn nhà của gia đình bà Trần Thị Lan (80 tuổi, ở thị trấn Hồi Xuân) xảy ra hỏa hoạn. Người dân và chính quyền sau đó huy động lực lượng khống chế đám cháy. Tuy nhiên, căn nhà cấp 4 đã bị thiêu rụi vì chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Công an xác định Đạt là nghi can gây ra hoả hoạn. Người này khai do bức xúc chuyện gia đình nên đã đốt chiếc đệm trong phòng ngủ, dẫn đến cháy lan khắp nhà.

Căn nhà bị cháy không phải tài sản của anh ta mà được bà Lan (hàng xóm) cho mượn, sử dụng từ năm 2018.