Cẩu trộm ôtô bán sắt vụn 0 Hà NộiNguyễn Đại Hoàng gọi xe đến cẩu trộm ôtô về vị trí bãi sắt vụn ở huyện Đông Anh khi thấy ba xe cũ đỗ nhiều ngày ở ven đường không ai trông giữ.

Nguyễn Đại Hoàng tại đồn công an.

Ngày 9/5, Công an quận Tây Hồ cho biết đã vận động Nguyễn Đại Hoàng (31 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) ra đầu thú. Hoàng được xác định là nghi can gây ra ba vụ trộm ôtô trên địa bàn Hà Nội. Trước đó, Hoàng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Việc làm của Hoàng bị bại lộ khi giữa tháng 3 khi một người đàn ông trú tại phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) đến công an trình báo việc mất một chiếc xe cũ trên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê).

Qua điều tra, công an xác định được ôtô trên được cẩu đến bãi sắt vụn ở thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Làm việc với người trực tiếp cẩu chiếc xe, công an nhận được lời khai ngoài chiếc xe trên, người này còn từng được Hoàng nhờ cẩu hai ôtô khác về vị trí bãi sắt vụn ở thôn Vĩnh Thanh. Công an xác định ba xe Hoàng trộm trị giá 105 triệu đồng.

Ngày 5/5, Hoàng đã đến Công an quận Tây Hồ đầu thú. Tại đây, Hoàng cho biết khi đi trên phố thấy nhiều ôtô cũ đỗ mà không có ai trông giữ nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Phạm Chiểu