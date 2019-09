Cặp vợ chồng điều hành đường dây gái gọi 0 Bà Rịa - Vũng TàuThành và Huyền mua điện thoại, sim rác mời khách qua mạng với giá 400.000 đồng mỗi lượt. Cả hai hưởng 90.000 đồng, còn lại chia cho gái mại dâm và môi giới.

Vợ chồng Huyền - Thành. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 20/9, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Ngọc Thành, 27 tuổi, và vợ, Hán Thị Huyền, 24 tuổi, cùng bốn nghi can 18 - 30 tuổi về các hành vi Môi giới và Chứa mại dâm.

Theo điều tra, cuối năm ngoái, vợ chồng Thành mua hàng chục điện thoại cùng hàng trăm sim rác để đăng ký tài khoản Zalo mời chào "nhận đi khách" và cung cấp các số điện thoại "tổng đài" cho đồng phạm. Sau đó, họ dùng phần mềm định vị ảo tại Vũng Tàu, TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt... để tiếp cận khách.

Những người có nhu cầu gọi vào "tổng đài", sau đó Huyền điều các cô gái đến khách sạn phục vụ.

Cuối tháng trước, 3 cô gái do Huyền điều đến khách sạn trên đường Hồ Quý Ly (phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) đang vui vẻ với khách thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Sổ sách, điện thoại thu giữ tại nơi ở của vợ chồng Huyền. Ảnh: Công an cung cấp.

Huyền khai giá mỗi lần bán dâm 400.000 đồng, các cô gái hưởng một nửa, còn lại chuyển khoản cho Huyền. Vợ chồng cô ta hưởng 90.000 đồng và chia cho những người môi giới.

Lúc bị triệt phá, đường dây của vợ chồng Hoàng Ngọc Thành đã môi giới cho hàng trăm lượt mua bán dâm.

Trường Hà