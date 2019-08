Cặp tình nhân ngã chết khi đang ôm hôn trên cầu 0 Cặp nam nữ người Peru ngã ngửa ra sau và rơi xuống từ độ cao 15 m trong lúc quấn quýt cạnh lan can cầu bộ hành.

Hôm 3/8, Hector Vidal (36 tuổi) và Maybeth Espinoza (34 tuổi), ở thành cố Cusco, thiệt mạng sau khi ra khỏi hộp đêm lúc 1h sáng và ngã từ trên cầu Bethlehem xuống con đường bên dưới.

Đoạn video từ camera giám sát giao thông cho thấy Maybeth ngồi trên lan can, quắp hai chân quanh eo Hector trong khi anh này vòng tay ôm lấy cô. Cả hai bắt đầu hôn nhau say đắm nhưng chỉ vài giây sau, Maybeth mất thăng bằng và ngã ngửa ra khỏi lan can kim loại, kéo theo cả Hector.

Cặp nam nữ bám chặt lấy nhau và luống cuống tìm chỗ bám vào trong những giây cuối cùng trước khi rơi thẳng xuống đất. Theo nhà chức trách, cả hai đều còn sống sau cú hạ cánh, Hector bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. Maybeth chết trước khi đến bệnh viện.

Cả hai đều là những người leo núi và chuyển đến sống ở Cusco để làm hướng dẫn viên du lịch. Thành phố Cusco là điểm dừng chân đầu tiên cho những du khách có ý định ghé thăm Machu Picchu - biểu tượng của đế chế Inca huy hoàng nay đã lụi tàn.

Tùng Anh (Theo Mirror)