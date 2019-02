Cảnh sát vũ trang đứng gác, công binh rò mìn trước hội nghị Mỹ - Triều

Ba ngày trước khi dự kiến diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, đường dẫn từ sân bay Nội Bài về trung tâm thủ đô và các khách sạn lớn có nhiều cảnh sát đứng gác. Cảnh sát giao thông phân luồng tránh ùn tắc ở các ngã tư, công an phường quanh khu vực Mỹ Đình liên tục đi nhắc nhở trật tự.

Cảnh sát cơ động gác quanh khách sạn. Ảnh: Phạm Dự.

Sáng 24/2, quanh khách sạn JW Marriott trên đường Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều cảnh sát cơ động bồng súng đứng gác. Bên trong khuôn viên khách sạn, 10 lính đặc công đang rà phá bom mìn quanh các lùm cỏ, gốc cây. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng quan sát và chụp hình liên tục bị cảnh sát nhắc nhở yêu cầu di chuyển.

Một tổ an ninh tại điểm cao cũng liên tục dùng ống nhòm quan sát các hướng quanh khách sạn. Dọc đường Đỗ Đức Dục, nhiều camera giám sát được lắp đặt tại các cột đèn ven đường.

Công binh rà mìn trong khuôn viên khách sạn. Ảnh: Phạm Dự.

Trước sảnh khách sạn, bốn xe chở thiết bị bảo vệ Tổng thống Mỹ gồm hai xe thùng kín và hai xe chở thiết bị cỡ lớn được quây bằng bạt đe vẫn đậu đây từ chiều qua. Một mật vụ Mỹ cùng ba cảnh sát cơ động Việt Nam di chuyển liên tục quanh đoàn xe và quan sát về nhiều hướng.

Để phục vụ cho lần gặp mặt thứ hai của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, từ ngày 14 đến 22/2, Không lực Mỹ đã có nhiều chuyến bay đến Nội Bài. Ngày 23/2, vận tải cơ Boeing C-17 Globemaster III từ Yokota (Nhật Bản) đưa 2 ôtô bọc thép Cadillac One cùng 2 chiếc Chevrolet Suburban, hàng chục nhân lực trong đội hộ tống Tổng thống Mỹ đến Hà Nội.

Trong những ngày tới dự kiến sẽ có nhiều chuyển chở thiết bị, phương tiện phục vụ đoàn Tổng thống Mỹ.

Mật vụ Mỹ quanh khách sạn trong chiều 23/2. Ảnh: Ngọc Thành.

Trong khi đó, hãng thông tấn Triều Tiên KNCA cho hay nhà lãnh đạo của họ đang trên đường tới Việt Nam bằng đoàn tàu bọc thép đi qua Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh dự diến diễn ra vào 27-28/2.

Để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra sự kiện, 100% quân số các lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động, trật tự của Hà Nội sẽ được điều động ứng trực, phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã bảo đảm an ninh, trật tự.

Bộ Công an cũng điều động cảnh sát cơ động và an ninh bổ sung cho Hà Nội phục vụ công tác bảo vệ.

P.D.