Cảnh sát vây bắt 2 kẻ buôn hơn nửa tấn pháo 0 Hùng và Yên đang giao dịch nhiều bao tải chứa pháo thì cảnh sát bắt quả tang.

Phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết vừa bắt Hoàng Văn Hùng (33 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Phan Văn Yên (47 tuổi, trú huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Hùng (bên phải) và Yên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Thư.

Sau thời gian theo dõi, lúc 1h ngày 23/5 xác định Hoàng Văn Hùng điều khiển xe tải mang biển Hà Nội chạy hướng Bắc - Nam chở pháo tới lề đường địa phận huyện Quỳnh Lưu dừng để giao cho Phan Văn Yên nên cảnh sát mật phục bắt quả tang.

Tang vật thu trên xe tải gồm 520 pháo nổ các loại. Khám xét nhà của Yên, nhà chức trách thu thêm 67 kg pháo các loại.

Cơ quan chức năng kiểm đếm tang vật. Ảnh: Anh Thư.

Cảnh sát xác định số pháo này được Hùng mua của đối tác ở miền Bắc; còn đối tượng Yên là người nhận vận chuyển số hàng trên từ Hà Nội về đến Nghệ An với tiền công là 12 triệu đồng.

Vụ án đang được mở rộng.