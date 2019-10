Cảnh sát phạt 6 'cò vé' trước sân Mỹ Đình 0 Hà Nội6 người bị bắt quả tang khi đang chèo kéo bán vé trận Việt Nam - Malaysia cho khách trước sân Mỹ Đình chiều 9/10.

6 người này từ các tỉnh đổ về, mua trực tiếp 54 vé với các mệnh giá ở bốn khán đài từ ban tổ chức và các nguồn khác nhau. Nhóm "cò vé" sau đó tập trung trước cổng sân Mỹ Đình để chào bán gấp 5-6 lần mệnh giá, đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm cho biết.

Do bán vé là giao dịch dân sự nên cảnh sát xử phạt hành chính 6 người trên từ 100.000 đến 300.000 đồng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về hành vi gây mất trật tự công cộng. Toàn bộ tang vật cũng được trả lại sau khi xử phạt.

Cò vé bị bắt quả tang khi đang chào bán vé. Ảnh: M.T.

Theo lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, để đảm bảo an ninh cho trận Việt Nam - Malaysia tối 10/10, cảnh sát đã huy động hết quân số. Nhiều trinh sát hóa trang, mật phục cũng hoạt động liên tục để giữ trật tự trước, trong và sau khi diễn ra trận đấu, ngăn ngừa nạn pháo sáng.

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) cho hay huy động tối đa lực lượng để đảm bảo an ninh tại sân vận động Mỹ Đình. Trung đoàn cũng áp dụng nhiều biện pháp mới để kiểm soát an ninh, ngăn chặn cổ động viên có hành vi gây rối, đốt pháo sáng. Camera cũng được lắp quanh các khán đài của sân vận động Mỹ Đình để kịp thời phát hiện, xử lý cổ động viên vi phạm.

Tùy kết quả sau trận đấu, cảnh sát sẽ lập các tổ công tác tuần tra để chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trận Việt Nam - Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra lúc 20h tối nay trên sân Mỹ Đình.

Phạm Dự