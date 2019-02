Cảnh sát khống chế nhóm buôn động vật hoang dã 0 Phát hiện cảnh sát, nhóm chở động vật hoang dã đâm vào xe lực lượng chức năng hòng chạy thoát.

Nhóm mua bán động vật hoang dã Video cảnh sát khống chế nghi phạm tại hiện trường.

Sau thời gian lập án, trưa 19/1 tại sân một khách sạn ở phường Vinh Tân (TP Vinh) phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) bao vây một xe bán tải mang biển Nghệ An nghi vấn chở động vật hoang dã chuẩn bị giao dịch với đối tác.

Phát hiện cảnh sát, tài xế xe bán tải đâm thẳng vào xe ô tô lực lượng làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát song bất thành do xe cảnh sát chặn đầu. Nhóm này sau đó đóng chặt cửa xe buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải đạp kính để khống chế.

Trong xe cảnh sát bắt Hoàng Văn Sơn (40 tuổi) người điều khiển xe cùng Hồ Trung Sơn (45 tuổi) và Phan Phương (40 tuổi) đều trú tại tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh).

Nhóm nghi can tại cơ quan công an.

Khi khám xe, nhà chức trách thu 2 con vọoc quý hiếm cùng 13 con khỉ bị nhốt trong lồng nhựa giấu ở cốp xe đều còn sống với tổng trọng lượng 48 kg. Cảnh sát còn thu được hàng chục biển số xe xanh và đỏ giả cùng nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, số động vật hoang dã trên là của Phan Phương được vận chuyển từ Hà Tĩnh tới thành phố Vinh bán cho đối tác. Nhà chức trách đang giám định số tang vật để có căn cứ xử lý. Bốn nghi can đang tạm giữ hình sự về hành vi mua, bán động vật hoang dã trái phép.

Nam Phong - Anh Thư