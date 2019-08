Cảnh sát giao thông rượt đuổi xe khách hơn 20km 0 Xe khách 16 chỗ nghi vấn chở hàng cấm trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang bị cảnh sát truy đuổi đã chạy tốc độ 140km/h khiến cảnh sát phải nổ súng.

CSGT và cảnh sát cơ động bám đuổi theo xe 16 chỗ bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Sáng 18/8, Đại tá Đỗ Văn Huyền, trưởng phòng CSGT tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Hà Nội để truy tìm chiếc xe khách 16 chỗ mang biển số giả, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, bỏ chạy tốc độ cao trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Theo đó, vào sáng 17/8, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường dẫn lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn thuộc khu vực xã Dĩnh Trì (huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Quá trình tuần tra, tổ công tác nhận được tin báo chiếc xe khách 16 chỗ nghi vấn chở hàng cấm và mang biển số giả nên đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra. Tài xế sau đó đã chấp hành vào khu vực làm việc của cảnh sát nhưng bất ngờ nhấn ga bỏ chạy, khiến tổ công tác phải bám lên sau xe và nổ súng thị uy.

Khi thấy cảnh sát bám đuổi phía sau, tài xế nhấn ga với tốc độ 140km/h theo hướng về Bắc Ninh và Hà Nội, khiến cảnh sát phải huy động xe chuyên dụng đuổi theo, tuy nhiên khi đến cầu Như Nguyệt, hết địa phận tỉnh Bắc Giang với quãng đường 20km, tổ công tác dừng lại.

"Nếu chúng tôi cố tình bắn thủng lốp, tài xế sẽ không chạy được, tuy nhiên do xe này đang chạy tốc độ cao và có nhiều phương tiện đang chạy cùng chiều trên cao tốc nên sẽ rất nguy hiểm, vì vậy chúng tôi quyết định dừng lại và báo cho các chốt của công an tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội phối hợp", lãnh đạo phòng CSGT công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.