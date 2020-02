Cảnh sát đấu súng với nghi can cố thủ ở TP HCM 0 Đồng NaiSau nhiều giờ đấu súng, các trinh sát hình sự TP HCM và Đồng Nai bắt giữ Trần Duy Chinh (49 tuổi) cùng súng và lựu đạn.

Trưa 2/2, Công an TP HCM phối hợp Công an Đồng Nai bắt giữ Trần Duy Chinh (49 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra liên quan việc tàng trữ công cụ, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ... khi Chinh đang trên đường lẩn trốn.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Hoàng Trường

Lúc 10h cùng ngày, lực lượng trinh sát phát hiện Chinh đang ẩn trốn trong nhà người quen ở Làng mù thuộc xã Phú Hòa, huyện Định Quán liền vây ráp. Thấy động, Chinh đi ra đường bắt xe tẩu thoát thì các trinh sát vây bắt.

Tuy nhiên, nghi can rút súng bắt liến tiếp hai phát vào lực lượng công an rồi cướp xe máy của công an xã Phú Hòa tiếp tục bỏ chạy về hướng xã Phú Điền, huyện Tân Phú.

Khi chạy đến cánh đồng Năm Ngăn, xã Phú Điền, Chinh bị các trinh sát hình sự siết chặn vòng vây. Nghi can bỏ xe tháo chạy nhưng nhanh chóng bị các trinh sát khống chế. Khám xét Chinh, lực lượng công an thu giữ quả lựu đạn, súng K54 (đã lên đạn), hai hộp tiếp đạn và 29 viên đạn.

Ngày 30/1, Chinh bị Công an TP HCM kiểm tra trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, khi tình nghi mua bán trái phép chất ma túy. Gã bất ngờ cầm vật màu đen giống súng ngắn đe dọa, sau đó chạy vào nhà mẹ trong hẻm nhỏ cạnh ngân hàng cố thủ.

Cảnh sát đã huy động lực lượng phong tỏa khu vực. Do thông thuộc địa hình, Chinh theo lối khác bỏ trốn. Kiểm tra nơi ở của Chinh, cảnh sát phát hiện nhiều dao, hung khí tự chế. Nghi can có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và đang bị Công an tỉnh Nam Định điều tra về một số hành vi.

Hoàng Trường