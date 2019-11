Cảnh sát Anh đã gửi thông báo cho gia đình 39 nạn nhân ở VN

Hôm 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy thi thể của 31 nam và 8 nữ trong thùng xe container tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, hạt Essex, đông bắc London. Chiếc container được đưa bằng phà từ Bỉ sang Anh. Nhà chức trách Anh đến nay đã truy tố hai tài xế xe đầu kéo (Mo Robinson và Eamon Harrison), truy nã hai anh em Ronan và Chris Hughes và cho tại ngoại ba người khác có liên quan đến vụ án. Trong khi đó, công an Nghệ An đã bắt 8 người liên quan đến đường dây môi giới đưa người sang Anh trái phép. Công an Hà Tĩnh cũng cho biết đã khởi tố, bắt hai nghi can để điều tra tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép.