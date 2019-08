Cán bộ toà án bị nữ giám đốc đâm chết trên ôtô vì đòi chia tay 0 Anh Vinh, 29 tuổi, đề nghị chia tay nhưng nữ giám đốc Hà, 33 tuổi, ở Thanh Hoá không đồng ý, rút dao nhọn đâm hai nhát.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, tạm giam ba tháng nghi can Đỗ Thu Hà (33 tuổi, trú phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) để điều tra về tội Giết người.

Hà bị bắt sau khi gây án.

Nạn nhân bị sát hại là anh Lê Thế Vinh (29 tuổi, cán bộ Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hoá, Thanh Hóa).

Nhà chức trách cáo buộc, tối 4/8, nữ bị can ngồi trên ôtô do bạn trai điều khiển. Dọc đường, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến phố Lê Vãn thuộc phường Lam Sơn, Hà rút dao nhọn đâm hai nhát khiến anh Vinh tử vong tại chỗ.

Hà khai có quan hệ tình cảm yêu đương với nạn nhân thời gian dài. Gần đây, anh Vinh đề nghị chia tay nhưng cô không đồng ý khiến án mạng xảy ra.

Hà là giám đốc một doanh nghiệp chuyên thiết kế xây dựng nội thất ở Thanh Hóa.