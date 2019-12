Cán bộ thư viện hiếp dâm cô gái tàn tật 0 Nghệ AnPhan Huy Giang, 42 tuổi, buổi chiều đến nhà sàm sỡ cô gái 22 tuổi liệt chân tay và cho 100.000 đồng, tối quay lại hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố Phan Huy Giang - cán bộ thư viện trường tiểu học ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) - về tội Hiếp dâm.

Theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, chiều 9/11, Giang một mình tới nhà cô gái 22 tuổi bị liệt chân tay bẩm sinh ở huyện Diễn Châu thì phát hiện người thân cô gái vắng nhà. Tại đây, Giang có hành vi sàm sỡ cô gái rồi cho nạn nhân 100.000 đồng trước khi rời nhà.

Đêm cùng ngày, Giang quay trở lại nhà nạn nhân, lẻn vào nơi nạn nhân nằm ngủ một mình để thực hiện hành vi đồi bại.

Nạn nhân sau đó kể lại với mẹ đẻ nên gia đình làm đơn tố cáo hành vi của Giang tới công an.