Cán bộ ngân hàng Nghệ An truy sát cả gia đình trong đêm 0 Sau khi dùng dao đâm chết bố, khiến mẹ và em gái trọng thương, Tuấn lái ôtô rời khỏi nhà được khoảng 3 km thì bị khống chế.

Khuya 10/2, Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi), trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, đang ngủ tại nhà riêng thì bất ngờ vùng dậy cầm dao truy sát bố mẹ ruột cùng em gái có mặt tại tầng một.

Sau khi gây thương tích cho người thân, Tuấn dùng hung khí tự đâm vào bụng. Nghi can sau đó lái ôtô đi khỏi nhà khoảng 3 km tới khu vực khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc) thì bị cảnh sát khống chế.

Công an có mặt tại ngôi nhà xảy ra án mạng khuya 10/2. Ảnh: Anh Thư.

Ông Hữu (61 tuổi), bố của Tuấn, được xác định tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng; mẹ và em gái của nghi can trọng thương được đưa đi cấp cứu.

Theo chính quyền xã Nghi Thạch, Tuấn có vợ và con nhỏ, là cán bộ ngân hàng chi nhánh tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết sáng nay nghi can Tuấn được phẫu thuật xử lý vết thương tại một bệnh viện nên chưa thể lấy lời khai. Cơ quan điều tra đang xác minh thời điểm gây án, nghi can có biểu hiện ngáo đá hay không.

Sáng nay, nhà chức trách phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Vụ án đang được Phòng cảnh sát hình sự thụ lý.