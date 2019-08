Cán bộ công an quận Đống Đa lăng mạ nhân viên hàng không 0 Bà Lê Thị Hiền, cán bộ công an quận Đống Đa, Hà Nội, bị phạt 200.000 đồng do gây mất trật tự, mạt sát nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hành khách Hiền (Hà Nội) đi chuyến bay VN248 từ TP HCM đến Hà Nội vào chiều 11/8. Khi làm thủ tục lên máy bay, gia đình bà gửi 4 kiện hành lý với khối lượng 57 kg, đủ tiêu chuẩn miễn cước.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, hành khách này sau đó muốn gửi thêm một valy 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị xách tay. Bà Hiền không hợp tác với nhân viên hàng không và to tiếng dù lực lượng an ninh hàng không đã can ngăn. Khi bị mời về làm việc tại văn phòng Cảng vụ, bà Hiền tiếp tục to tiếng, xô đẩy và khiến một nhân viên an ninh bị thương.

Bà Lê Thị Hiền tại quầy thủ tục trong sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 11/8. Ảnh cắt từ clip.

Bà Hiền là cán bộ xử lý hành chính thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Đống Đa, Hà Nội. Tối 22/8, bà cho hay chưa nhận được quyết định xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây rối trật tự, tuy nhiên sẽ không chấp nhận quyết định này. Bà sẵn sàng theo đuổi đến cùng việc này để đòi lại danh dự cho mình.

Bà kể theo quy định mới, với ba vé, gia đình bà được ký gửi 69 kg hành lý. Dù tổng hành lý chỉ hết 63 kg nhưng bà vẫn không được gửi thêm. "Tôi nói mong được giải quyết để con gái sớm vào bên trong vì bị ốm song không được đồng ý. Nữ nhân viên tại quầy thủ tục còn quát khiến con tôi khóc nên tôi nổi nóng", bà Hiền nói.

Bà cho hay càng bức xúc hơn khi đội an ninh đưa con gái bà đi và giữ 3 tiếng trong phòng không cho ra ngoài. "Họ cáo buộc tôi gây rối trật tự nhưng sự thực họ đẩy ngã khiến tôi phải phản kháng và đến giờ tay vẫn còn tím bầm", bà nói.

Đầu tháng 8, một hành khách người Đài Loan (Trung Quốc) bị phạt hành chính 4 triệu đồng vì có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhân viên hàng không. Đầu tháng 6, hành khách Lê Văn Hùng (tỉnh Thanh Hóa) bị nhà chức trách hàng không cấm bay do trong chuyến bay VJ247 chặng Thanh Hóa - TP HCM đã chửi bới, thách thức, đánh chảy máu đầu một nhân viên an ninh.

Phương Sơn - Anh Duy