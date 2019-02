Cãi nhau với vợ ngày Valentine, đâm công an nhập viện 0 Thiếu úy công an bị đâm ở đùi và gần vai khi đến nhà trọ tại TP Vinh tìm cách hòa giải mâu thuẫn gia đình của vợ chồng Lưu.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) xác nhận đã bắt người đàn ông tên Lưu (quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi đâm một cán bộ công an trọng thương.

Đêm 14/2, Lưu xảy ra cãi vã với vợ tại một khu nhà trọ ở thành phố Vinh khiến người vợ bỏ khỏi nhà. Một lát sau, Lưu gọi điện thông báo cho vợ về ngay nếu không sẽ đe dọa tính mạng con ruột.

Cán bộ công an bị thương khi tới khu nhà trọ tìm cách hòa giải mâu thuẫn gia đình Lưu hôm 14/2.

Tiếp nhận thông tin, thiếu úy Nguyễn Đăng Pháp (công an phường Trung Đô, TP Vinh) tới khu nhà trọ này để giải quyết. Nhà chức trách bước đầu xác định trong cuộc nói chuyện với thiếu úy Pháp, Lưu bất ngờ dùng dao tấn công khiến cán bộ trúng hai vết thương ở đùi và gần vai, gục tại chỗ.

Hiện nạn nhân được chăm sóc tại bệnh viện.