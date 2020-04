Cách ly 7 người họ hàng nhập cảnh trái phép 0 Nghệ AnBộ đội biên phòng phát hiện nhóm người từ Lào nhập ảnh trái phép và đã đưa đi cách ly.

Trung tá Nguyễn Sỹ Đức - Đồn trưởng đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội biên phòng Nghệ An) - cho biết chiều 16h ngày 13/4 tổ công tác đồn Mỹ Lý chốt chặn tại địa bàn xã Mỹ Lý giáp với Lào phát hiện 7 người cùng dòng họ tuổi từ 18 đến 77 đều trú huyện Kỳ Sơn nhập cảnh trái phép từ Lào.

Cán bộ biên phòng chở những người nhập cảnh trở về cổng đồn để làm thủ tục. Ảnh: Anh Thư.

Những người này khai, ngày 12/4 họ lđã từ Nghệ An vượt biên qua Lào để thăm một người thân. Khi trên đường nhập cảnh trở về thì bị phát hiện.

Cán bộ biên phòng yêu cầu những trường hợp này mặc đồ áo bảo hộ rồi dùng xe máy chở họ về khu vực cổng đồn để được đo thân nhiệt, sau đó bàn giao cho chính quyền địa phương đem đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, với 468 km đường biên, Bộ đội biên phòng tỉnh đã lập 56 chốt cố định tại các lối mở và 11 chốt lưu động dọc 6 huyện giáp Lào để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Từ cuối tháng 3 tới nay đã phát hiện 41 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Lào vào Nghệ An. Họ chủ yếu là lao động tự do tìm cách trở về quê để tránh Covid-19, song không muốn bị cách ly.

Cán bộ biên phòng đo thân nhiệt cho nhóm 7 người bị phát hiện. Ảnh: Anh Thư.

Hiện nay, khoảng 2.700 người Việt Nam đang lao động tại 3 tỉnh của Lào có đường biên giáp với Nghệ An. Trong khi Chính phủ Lào đã đóng cửa tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày 3 đến 19/4, vì vậy dự báo tình trạng nhập cảnh trái phép vào Nghệ An vẫn xảy ra trong những ngày tới.

Nghệ An đang cách ly tập trung hơn 2.800 người tại 15 điểm. Tới nay tỉnh đã lấy hơn 5.900 mẫu xét nghiệp nCoV, trong đó 2.759 ca âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.