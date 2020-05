Cách ly 343 người từ Mỹ về nước 0 Chuyến bay VN1 chở 343 người Việt từ Mỹ hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lúc 18h45 ngày 8/5.

Đại diện sân bay Vân Đồn cho biết đây là lần đầu tiên hãng hàng không của Việt Nam thực hiện một chuyến bay thẳng từ Mỹ. Hành khách trên chuyến bay gồm du học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đi công tác, du lịch đã hết thời hạn lưu trú tại Mỹ, được các cơ quan ngoại giao hỗ trợ đưa về nước. Hành khách đã được kiểm tra y tế trước khi lên máy bay và đeo khẩu trang y tế trong suốt hành trình.

343 người Việt từ Mỹ về nước tối 8/5. Ảnh: Bình Minh

Hành khách khi xuống sân bay được thực hiện khai báo y tế bắt buộc, làm thủ tục nhập cảnh, hải quan bên ngoài nhà ga. Hành lý được khử trùng bằng chất khử trùng đặc biệt.

Sau đó, hành khách được đưa về khu vực cách ly ở các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Trước đó, chuyến bay "giải cứu" người Việt mắc kẹt tại Mỹ do ảnh hưởng của Covid-19 dự kiến khởi hành từ San Francisco, bang California vào ngày 2/5 và hạ cánh tại sân bay Vân Đồn ngày 3/5. Tuy nhiên, chuyến bay đã bị hủy do chưa đủ giấy phép khai thác theo quy định. Sau đó, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ đã tích cực phối hợp với nước sở tại hỗ trợ hãng hàng không nhanh chóng giải quyết các thủ tục để triển khai chuyến bay đưa công dân về nước an toàn.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, Việt Nam đã phối hợp với nhiều nước như Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Singapore, Canada... tổ chức các chuyến bay đưa người Việt về nước, sau khi các quốc gia này dừng đường bay thương mại để ngăn virus lây lan.

Sân bay Vân Đồn là một trong số ít sân bay trên cả nước được Chính phủ giao đón các chuyến bay đưa công dân về từ vùng dịch và đón đội ngũ nhân sự chất lượng cao từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc.

Đến nay, sân bay Vân Đồn đã đón 43 chuyến bay, chở hơn 7.000 hành khách từ 10 quốc gia vùng dịch trên thế giới.