Ca tử vong đầu tiên nghi lây từ xác bệnh nhân Covid-19 0 Một bác sĩ pháp y ở Bangkok được cho là nhiễm Covid-19 từ một thi thể bệnh nhân hồi tháng 3 và đã qua đời.

Nhân viên mặc đồ bảo hộ chôn người chết vì Covid-19. Ảnh: PA.

Theo bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu Khoa học pháp y và pháp lý hôm 12/4, một bác sĩ pháp y Thái Lan được chẩn đoán nhiễm nCoV có thể là trường hợp đầu tiên bị lây bệnh từ một xác chết. Won Sriwijitalai thuộc Trung tâm y tế RVT của Bangkok và Voroj Wiwanikit của Đại học Y Hải Nam ở Trung Quốc, hai tác giả của nghiên cứu, viết: "Các chuyên gia pháp y phải mặc các thiết bị bảo vệ gồm áo bảo hộ, găng tay, kính bảo hộ, mũ và khẩu trang. Quy trình khử trùng thường được sử dụng trong các phòng phẫu thuật cũng được áp dụng tương tự trong phòng pháp y. Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là báo cáo đầu tiên về nhiễm Covid-19 và tử vong trong số các nhân viên y tế thuộc đơn vị pháp y".

Về trường hợp nhiễm nCoV từ người chết, Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết có khả năng bác sĩ pháp y đã thiếu thận trọng trong quá trình xử lý phổi của thi thể bệnh nhân nhiễm bệnh. WHO giải thích: "Trừ những trường hợp sốt xuất huyết (từ virus Ebola, Marburg) và dịch tả, xác người không phải là vật truyền nhiễm. Chỉ phổi của bệnh nhân, nếu không xử lý đúng cách trong quá trình khám nghiệm tử thi, mới có thể gây lây bệnh. Cho đến nay không có bằng chứng nào về việc bị nhiễm bệnh do tiếp xúc với thi thể của những người chết vì Covid-19".

Theo Angelique Corthals, giáo sư bệnh lý học tại Đại học Tư pháp hình sự Jonh Jay trực thuộc CUNY (Đại học công lập New York), không chỉ bác sĩ pháp y mà cả các kỹ thuật viên nhà xác và nhân viên nhà tang lễ cũng cần được quan tâm. Bởi các nhà khoa học hiện vẫn còn biết rất ít về việc loại virus mới có thể tồn tại bao lâu trong thi thể hoặc liệu người chết có thể truyền bệnh cho những người xử lý xác hay không.

Ngoài ra, chuyên gia chính sách y tế Summer Johnson McGee của Đại học New Haven cảnh báo: "Bất cứ ai tiếp xúc với cơ thể dương tính Covid-19, dù còn sống hay đã chết, đều nên sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân để tránh phơi nhiễm".

Tính đến ngày 14/4, Thái Lan có gần 2.600 ca nhiễm Covid-19 với 40 ca tử vong. Trong khi đó, trên toàn thế giới ghi nhận gần 2 triệu người nhiễm bệnh và 120.000 người chết vì đại dịch này, trong đó, hàng nghìn nhân viên y tế đã mất mạng.

Tùng Anh (Theo Buzzfeed)